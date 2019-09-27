2019-09-27T12:13:07+03:00
Общество

Подложили свинью: на Урале в консервах из говядины обнаружили свиные добавки

Так производители хотели сэкономить
Мария Трапезникова
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Во время проверки в одних говяжих консервах обнаружили свиные добавкиВо время проверки в одних говяжих консервах обнаружили свиные добавкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре этого года в отдел ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора поступил ряд консервов из свинины и говядины.

- Консервы из говядины прошли испытания на наличие ДНК курицы, свиньи и сои, а те, что из свинины – на ДНК сои и курицы, - объяснили в пресс-службе Россельхознадзора.

И вот, в результате испытаний, ветврачи нашли в одной из консервов говядины ДНК свиньи. Оказалось, что таким образом производители хотели сэкономить – либо просто тщательно не промыли оборудование или стол, на котором производилась расфасовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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