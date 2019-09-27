«Оставил умирать в салоне»: уральца отправили в тюрьму за убийство двух человек

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-27T11:50:25+03:00

У автомобиля была технеисправность, но водитель не обратил на это внимание и поехал на большой скорости Фото: Алексей БУЛАТОВ

У машины была технеисправность, но водитель не обращал на это внимания

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В Новоуральске осудили местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух пассажиров в результате ДТП. Инцидент произошел 31 мая этого года, мужчина был за рулем поломанной «Лады».

- У автомобиля были шины разной модели, а сам водитель не имел прав, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В салоне в тот момент были пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности.

Мужчина, зная про неисправность «Лады», ехал на большой скорости, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. После этого он, выбравшись из машины, скрылся с места происшествия и оставил пассажиров. А те от полученных травм и большой кровопотери скончались спустя два дня после аварии.

В ходе расследования подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет тюрьмы общего режима и лишили прав на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU