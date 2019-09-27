«Оставил умирать в салоне»: уральца отправили в тюрьму за убийство двух человек
В Новоуральске осудили местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух пассажиров в результате ДТП. Инцидент произошел 31 мая этого года, мужчина был за рулем поломанной «Лады».
- У автомобиля были шины разной модели, а сам водитель не имел прав, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В салоне в тот момент были пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности.
Мужчина, зная про неисправность «Лады», ехал на большой скорости, не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. После этого он, выбравшись из машины, скрылся с места происшествия и оставил пассажиров. А те от полученных травм и большой кровопотери скончались спустя два дня после аварии.
В ходе расследования подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет тюрьмы общего режима и лишили прав на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU