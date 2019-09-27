Мэрия Екатеринбурга на опрос по храму заготовит 100 тысяч бюллетеней

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-27T11:04:10+03:00

В мэрии Екатеринбурга отчитались о подготовке к опросу по строительству храма Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Администрация Екатеринбурга отчиталась о подготовке к опросу по строительству храма Святой Екатерины, который пройдет 13 октября. Разговор прошел в рамках брифинга для журналистов, на котором присутствовал председатель местного Избиркома Вадим Антошин.

- Сейчас мы тестируем специальную компьютерную программу, которая будет применяться для учёта граждан, – пояснил он. – Она позволит избежать повторного участия и волеизъявления. Несмотря на сжатые сроки, опрос пройдёт на высоком уровне.

Антошин еще раз отметил, что процедура голосования должна пройти в условиях максимальной открытости и прозрачности.

Фото: скриншот с видео

- Мы прорабатываем вопрос применения видеонаблюдения, а также участия представителей общественности и СМИ на всех этапах, - уточнил председатель горизберкома.

Подготовка бюллетеней пройдет в два этапа: на первой стадии напечатают только 100 тысяч листков, чтобы сэкономить бюджетные средства. Если будет необходимо, напечатают вторую партию в 700 тысяч. Напомним, что изначально власти планировали выпустить 800 тысяч листков.

- Все опросные листы будут отмечены специальной печатью, выдаваться исключительно с учётом места жительства того или иного гражданина, - добавил Антошин.

Фото: скриншот с видео

Напомним, что 13 октября можно будет выбрать одну из двух возможных площадок – Приборостроительный завод или акватория у Макаровского пруда. Кстати, ранее мы более подробно рассказывали, как пройдет городской опрос.

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