2019-09-27T10:38:58+03:00
Происшествия

Один «стоял на шухере», другой вскрывал салон: в Екатеринбурге поймали воров элитных внедорожников

Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей
Мария Трапезникова
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Молодые люди грамотно распределили роли, но их все равно задержали через несколько днейМолодые люди грамотно распределили роли, но их все равно задержали через несколько днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга задержала двух молодых людей 22 и 24 лет, которых обвиняют в кражах элитных внедорожников. Свое злодеяние они замыслили в декабре прошлого года.

- Молодые люди предусмотрительно распределили между собой преступные роли: старший должен был подыскать нужный автомобиль, а затем с помощью специального электронного устройства скрыть машину и перегнать в укромное место, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – А младший должен был «стоять на шухере» и проследить, чтобы перегон прошел без проблем.

Таким образом, они украли внедорожник Mazda CX-5. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. Но воришки не долго пировали – их поймали буквально через пару дней, получив первое сообщение о похищенной иномарке.

Сейчас на злоумышленников заведено уголовное дело, им грозит до 10 лет тюрьмы. До решения суда они находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль в целости вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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