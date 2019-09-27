Один «стоял на шухере», другой вскрывал салон: в Екатеринбурге поймали воров элитных внедорожников
Полиция Екатеринбурга задержала двух молодых людей 22 и 24 лет, которых обвиняют в кражах элитных внедорожников. Свое злодеяние они замыслили в декабре прошлого года.
- Молодые люди предусмотрительно распределили между собой преступные роли: старший должен был подыскать нужный автомобиль, а затем с помощью специального электронного устройства скрыть машину и перегнать в укромное место, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – А младший должен был «стоять на шухере» и проследить, чтобы перегон прошел без проблем.
Таким образом, они украли внедорожник Mazda CX-5. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. Но воришки не долго пировали – их поймали буквально через пару дней, получив первое сообщение о похищенной иномарке.
Сейчас на злоумышленников заведено уголовное дело, им грозит до 10 лет тюрьмы. До решения суда они находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль в целости вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU