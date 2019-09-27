«Очень устал»: глава комитета по строительству в Екатеринбурге уходит с должности

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-27T09:44:05+03:00

Сметанин объяснил свое увольнение тем, что его работа оказалась слишком колоссальной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава комитета по строительству в администрации Екатеринбурга Николай Сметанин уходит с должности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, но глава города Александр Высокинский пока его не рассмотрел.

- Свой уход Сметанин объяснил тем, что нагрузки на этой должности колоссальные, он очень устал, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: екатеринбург.рф

Напомним, что на посту Николай Сметанин находится с 2013 года, но в администрации работает еще раньше – с 2007 года. В то время он занимал должности заместителя начальника отдела земельных отношений и строительства администрации Ленинского района, начальника отдела земельных отношений и строительства, заместителя главы администрации по вопросам экономики и строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU