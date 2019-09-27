Зима не пройдет: на Урал на следующей неделе снова придет тепло

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-27T08:39:42+03:00

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Урал действительно очень непредсказуемый регион, но те, кто живут тут уже долгое время, привыкли к резким перепадам температур. Сегодня все ходят в теплых куртках и готовятся к зиме, а завтра придется снова «расчехляться».

Так, согласно данным Gismeteo с понедельника в Екатеринбурге начнется потепление: днем обещают до +8 и без дождей.

Фото: скриншот с портала Gismeteo

А вот в четверг, 3 октября, будет уже +13 и пройдет небольшой дождик. Теплее всего будет в следующую субботу, 5 октября, – ожидается солнечная погода, а столбики термометров поднимутся до +16.

Но это на следующей неделе, а на этой придется еще походить в теплых куртках: по региону синоптики прогнозируют минусовые температуры по ночам и даже заморозки. По этому случаю ГИБДД даже напомнили об основных правилах поведения на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU