2019-09-27T08:21:57+03:00
Общество

На Урале за взяткой поймали 53 сотрудника ГИБДД

Суммы варьировались от 200 рублей до 30 тысяч
Мария Трапезникова
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На Урале поймали 53 сотрудника ГИБДД, которые брали взяткиНа Урале поймали 53 сотрудника ГИБДД, которые брали взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано больше 50 случаев, когда сотрудник ГИБДД принимал взятки. Судами вынесено уже 13 приговоров.

- Размер взяток, предложенных гражданами сотрудникам полиции – от 200 рублей до 30 тысяч рублей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – По материалам проверок следственными органами возбуждено 45 уголовных дел, по остальным ведутся проверочные мероприятия.

Подобные факты зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Первоуральске, Реже и других городах региона.

- 71-летний житель Березовского попытался передать инспектору ДПС 500 рублей, который остановил его из-за непристегнутого ремня безопасности, - уточнили в ГИБДД. – Инспектор отказался, однако мужчина положил деньги на панель управления патрульного автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает, что взяткодателям грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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