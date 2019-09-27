На Урале за взяткой поймали 53 сотрудника ГИБДД
В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано больше 50 случаев, когда сотрудник ГИБДД принимал взятки. Судами вынесено уже 13 приговоров.
- Размер взяток, предложенных гражданами сотрудникам полиции – от 200 рублей до 30 тысяч рублей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – По материалам проверок следственными органами возбуждено 45 уголовных дел, по остальным ведутся проверочные мероприятия.
Подобные факты зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Первоуральске, Реже и других городах региона.
- 71-летний житель Березовского попытался передать инспектору ДПС 500 рублей, который остановил его из-за непристегнутого ремня безопасности, - уточнили в ГИБДД. – Инспектор отказался, однако мужчина положил деньги на панель управления патрульного автомобиля.
Госавтоинспекция напоминает, что взяткодателям грозит лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU