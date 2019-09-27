Снова продули: «Автомобилист» проиграл «Спартаку» с минимальным отрывом
Кажется, у уральского «Автомобилиста» началась полоса неудач. Во второй матч с Павлом Дацюком, команда с минимальным счетом уступила «Спартаку». Единственную шайбу в ворота противника удалось забросить нападающему Мартиньшу Карсумсу.
- Не удалось нам сегодня реализовать мечту. Уступаем «Спартаку», - добавили в пресс-службе ХК «Автомобилист». – Хорошо проявил себя московский вратарь, отбив 28 бросков.
Напомним, что в прошлую игру на лед за уральскую сборную вышел Павел Дацюк, на него было много надежд, однако «Авто» снова проиграли. Следующая игра пройдет в Хельсинки 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU