Снова продули: «Автомобилист» проиграл «Спартаку» с минимальным отрывом

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-27T08:08:00+03:00

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Кажется, у уральского «Автомобилиста» началась полоса неудач. Во второй матч с Павлом Дацюком, команда с минимальным счетом уступила «Спартаку». Единственную шайбу в ворота противника удалось забросить нападающему Мартиньшу Карсумсу.

- Не удалось нам сегодня реализовать мечту. Уступаем «Спартаку», - добавили в пресс-службе ХК «Автомобилист». – Хорошо проявил себя московский вратарь, отбив 28 бросков.

Напомним, что в прошлую игру на лед за уральскую сборную вышел Павел Дацюк, на него было много надежд, однако «Авто» снова проиграли. Следующая игра пройдет в Хельсинки 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU