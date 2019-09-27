Екатеринбуржцу, который убил жену через четыре дня после свадьбы, дали 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-27T07:54:32+03:00

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

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Сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который через четыре дня после свадьбы убил свою супругу. Ранее мы писали об этом ужасном случае.

Мужчина, находясь в нетрезвом виде, во время ссоры приревновал ее, повалил на диван, обмотан шею шнуром и задушил, после чего скрылся с места преступления.

Мужчина приревновал свою жену и накинулся на нее со шнуром, после чего задуши. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Он долгое время находился в розыске и в ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий впоследствии был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции №6 УМВД по городу Екатеринбургу на территории Шалинского ГО, где скрывался у своего знакомого, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Уголовное дело было направлено в Октябрьский районный суд. Сегодня мужчине вынесли наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU