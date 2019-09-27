2019-09-27T08:09:11+03:00
Экономика

«ФСК ЕЭС» установило новый грозозащитный трос на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей выдачу мощности Верхнетагильской ГРЭС

Выполнение работ повысило защищенность линии электропередачи
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Работы были проведены на большей части ЛЭПРаботы были проведены на большей части ЛЭП
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Выполнение работ повысило защищенность линии электропередачи 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1» от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений. Это позволит обеспечить надежность выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и электроснабжения городов Нижний Тагил и Верхняя Салда, а также крупных российских промышленных предприятий ЕВРАЗ НТМК, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1» составляет 94,65 км. Работы были проведены на большей части ЛЭП. Установленный грозозащитный трос изготовлен из проволоки, покрытой тонким слоем алюминия, что обеспечивает его высокую термическую и коррозийную устойчивость, а также малый вес, позволяющий производить монтаж без усиления опор и замены тросостоек. Срок службы такого оборудования составляет 50 лет.

В ходе ремонтной кампании на объектах МЭС Урале будет заменено 199 км грозозащитного троса. Стоимость проекта составляет порядка 58 млн рублей.

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