ВИЗ и Пионерский, убирайте обогреватели: в Екатеринбурге стартовал последний этап подключения к теплу
Отличные новости для всех жителей Пионервского, центра и ВИЗа – сегодня, 27 сентября, и в течение трех дней в их квартирах станет, наконец, тепло. А все потому, что в Екатеринбурге стартовал последний, четвертый этап подключения отопления. Продлится он до 30 сентября.
- На этот раз батареи нагреются в оставшихся домах в Пионерском поселке, в центре, на ВИЗе и в оставшихся домах на Эльмаше, - говорится в графике подключения, опубликованном ЕТК.
Фото: пресс-служба ЕТК
Кстати, мы публиковали полный график подключения, с тепловой картой, точными улицами и датами. А еще рассказывали, куда можно жаловаться, если у вас вдруг в квартире холодно. Согласно последним данным мэрии города, отопление дали почти во всех соцобъектах – осталось подключить только одну школу и один детсад.
ИСТОЧНИК KP.RU