ВИЗ и Пионерский, убирайте обогреватели: в Екатеринбурге стартовал последний этап подключения к теплу

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-27T06:26:47+03:00

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Отличные новости для всех жителей Пионервского, центра и ВИЗа – сегодня, 27 сентября, и в течение трех дней в их квартирах станет, наконец, тепло. А все потому, что в Екатеринбурге стартовал последний, четвертый этап подключения отопления. Продлится он до 30 сентября.

- На этот раз батареи нагреются в оставшихся домах в Пионерском поселке, в центре, на ВИЗе и в оставшихся домах на Эльмаше, - говорится в графике подключения, опубликованном ЕТК.

Фото: пресс-служба ЕТК

Кстати, мы публиковали полный график подключения, с тепловой картой, точными улицами и датами. А еще рассказывали, куда можно жаловаться, если у вас вдруг в квартире холодно. Согласно последним данным мэрии города, отопление дали почти во всех соцобъектах – осталось подключить только одну школу и один детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU