2019-09-26T19:58:12+03:00
Общество

Владыка Кирилл совершил чин закладки храма Космы и Дамиана на территории Свердловской областной клинической больницы № 1

Храм будет возведён по инициативе врачей и просьбам пациентов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: екатеринбургская епархияФото: екатеринбургская епархия
Изменить размер текста:

Владыка Кирилл совершил чин закладки храма Космы и Дамиана на территории Свердловской областной клинической больницы № 1. Храм будет возведён по инициативе врачей и просьбам пациентов. Владыка назвал строительство храма на территории больницы «вспомоществованием тому большому месту, где люди возвращаются к жизни, возвращаются к здоровью».

- Человек должен заниматься своим здоровьем. Но когда случаются тяжкие и трудные моменты, то нужно обращаться к тем людям, которых Господь поставил на это служение и, конечно, обращаться к самому Богу за помощью, - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фото: екатеринбургская епархия

Фото: екатеринбургская епархия

Храм планировали построить 20 лет. Именно столько лет разрабатывали проект. Для администрации больницы было важно, чтобы он выходил на улицу Волгоградскую. Храм будет построен не только для пациентов и врачей, но и для жителей всего микрорайона и города.

- У нас очень большой микрорайон. Начинается он на ВИЗе, заканчивается на Вторчермете. Многие горожане считают себя нашими прихожанами, потому что, побывав у нас в больнице, потом побывав в храме, они познакомились с Богом, - сказал настоятель храма святых Космы и Дамиана иерей Сергий Ермолаев.

Добавим, что на территории ОКБ №1 существует молитвенная комната, преобразованная в больничную церковь. Ее прихожанами являются пациенты областной больницы, медицинский персонал ОКБ №1 и жители Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга. В храме ежедневно совершаются уставные богослужения, действует воскресная школа, служба «Милосердие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угрожал кухонным ножом: жителя Нижнего Тагила обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского
ВТБ Лизинг предлагает скидку на Jeep Cherokee до 23%
Уральскую актрису Яну Троянову номинировали на ТЭФИ за роль в сериале «Ольга»
В Екатеринбурге женщина на иномарке снесла забор и вылетела на ж/д пути
Капитальный ремонт пассажирских платформ завершился на станциях Решеты и Юность-Комсомольская Свердловской магистрали
Социальные объекты Екатеринбурга подключили к теплу на 90 %
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
Узнать что читает Сергей Карякин и послушать стихи Наума Блика: в Екатеринбурге стартует областная акция «День чтения»
Пропавшего неделю назад в Екатеринбурге студента техникума нашли в Нижнесергинском районе
Соединяет без вопросов: ждать на линии скоро больше не придется
Таксист, уснувший за рулем и врезавшийся в машину ДПС, будет осужден в Екатеринбурге
Tele2 представляет уникальную для российского телеком-рынка платформу - «Биржу Tele2»
«Имеет авторитет среди населения»: на Урале выбирают лучшего участкового
ВТБ обеспечит прием карт «Мир» с повышенным кешбэком в «Ашан» и «Атак»
Детей из Екатеринбурга, которых в Турции облили горящим маслом, выписывают из больницы
В Екатеринбурге за год средняя зарплата подросла на тысячу рублей
«Это исключительный случай»: боксеров, которые устроили драку на ЧМ в Екатеринбурге, накажут
В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак
В Екатеринбурге у ДИВСа строят скейтпарк за 4,4 миллиона
Екатеринбург получит к юбилею «умное освещение» и 6G-Интернет
На трассе Екатеринбург - Курган вводят реверсивное движение