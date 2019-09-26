СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-26T19:58:12+03:00

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Владыка Кирилл совершил чин закладки храма Космы и Дамиана на территории Свердловской областной клинической больницы № 1. Храм будет возведён по инициативе врачей и просьбам пациентов. Владыка назвал строительство храма на территории больницы «вспомоществованием тому большому месту, где люди возвращаются к жизни, возвращаются к здоровью».

- Человек должен заниматься своим здоровьем. Но когда случаются тяжкие и трудные моменты, то нужно обращаться к тем людям, которых Господь поставил на это служение и, конечно, обращаться к самому Богу за помощью, - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фото: екатеринбургская епархия

Храм планировали построить 20 лет. Именно столько лет разрабатывали проект. Для администрации больницы было важно, чтобы он выходил на улицу Волгоградскую. Храм будет построен не только для пациентов и врачей, но и для жителей всего микрорайона и города.

- У нас очень большой микрорайон. Начинается он на ВИЗе, заканчивается на Вторчермете. Многие горожане считают себя нашими прихожанами, потому что, побывав у нас в больнице, потом побывав в храме, они познакомились с Богом, - сказал настоятель храма святых Космы и Дамиана иерей Сергий Ермолаев.

Добавим, что на территории ОКБ №1 существует молитвенная комната, преобразованная в больничную церковь. Ее прихожанами являются пациенты областной больницы, медицинский персонал ОКБ №1 и жители Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга. В храме ежедневно совершаются уставные богослужения, действует воскресная школа, служба «Милосердие».

ИСТОЧНИК KP.RU