2019-09-26T19:34:51+03:00
Общество

Угрожал кухонным ножом: жителя Нижнего Тагила обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Алина СУРИНА
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Расследованием занялись следователиРасследованием занялись следователиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Нижнего Тагила обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Нижнетагилец угрожал представителю власти кухонным ножом.

- Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, 1985 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), - подтвердили в следственном комитете.

По данным следствия конфликт произошел 1 сентября около 21 часа 30 минут в квартире дома по улице Каспийская. Пьяный мужчина высказывал в адрес сотрудника ППС угрозы и направлял в сторону него кухонный нож. В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на завершение расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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