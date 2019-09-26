2019-09-26T19:04:54+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает скидку на Jeep Cherokee до 23%

Предложение действительно при покупке в лизинг до 31 октября
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Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условияхЛизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях
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ВТБ Лизинг в сотрудничестве с российским представительством концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles) предлагает автомобили Jeep Cherokee и Fiat Fullback на выгодных условиях. Скидка на Jeep Cherokee может составить до 23%, на Fiat Fullback – до 14%. Предложение действительно при покупке в лизинг до 31 октября 2019 года.

В рамках акции по Jeep Cherokee программа распространяется на три комплектации кроссовера, по коммерческому пикапу Fiat Fullback – на шесть. Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 15 минут. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо.

«По итогам 8 месяцев 2019 года объем оформленных в лизинг автомобилей Jeep и Fiat в компании вырос на 20% к аналогичному показателю прошлого года. Мы видим высокий спрос на эти марки: Jeep Cherokee признан одним из самых безопасных среднеразмерных внедорожников, а Fiat Fullback благодаря своим характеристикам считается полноценным и надежным рабочим инструментом. Мы рады предложить своим клиентам наиболее выгодные и комфортные условия для их приобретения», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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