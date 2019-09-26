Капитальный ремонт пассажирских платформ завершился на станциях Решеты и Юность-Комсомольская Свердловской магистрали

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-26T18:14:32+03:00

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СвЖД обновляет инфраструктуру пригородного комплекса: во всех регионах проводятся работы по модернизации, капитальному и текущему ремонту пассажирских зданий, вокзалов и платформ. Самый масштабный этап обновления инфраструктуры приходится на летние и осенние месяцы.

Завершен капитальный ремонт пассажирских платформ на станциях Решеты (Свердловская область) и Юность-Комсомольская (Тюменская область). Рабочие заменили бетонные блоки в основании платформ, уложили тротуарную плитку с тактильными направляющими, смонтировали новые поребрики. Аналогичные работы проводятся на станциях Ишим, Оверята и Устье-Аха. В целом за год будет отремонтировано 47 пассажирских платформ.

Большое внимание в этом году уделяется обновлению санитарных комнат. Ведется ремонт туалетов на вокзалах Невьянск, Богданович, Дружинино, Верх-Нейвинск, Кунгур, Верещагино, Геологическая, Верхнекондинская, Талица, Тавда, Ялуторовск. Кроме того, будут отремонтированы еще 30 санитарно-технических помещений и перронных туалетов на других станциях.

Продолжается адаптация объектов пригородной инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Информационные мнемосхемы, тактильные таблички со шрифтом Брайля и индукционные системы появятся в этом году на 13 станциях: Верещагино, Ивдель-1, Гороблагодатская, Верх-Нейвинск, Невьянск, Кунгур, Дружинино, Талица, Ялуторовск, Заводоуковск, Егоршино, Алапаевск, ВИЗ.

На 23 станциях будут обновлены элементы навигации (вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией).

В целом в 2019 году на обновление пассажирской инфраструктуры пригородного комплекса СвЖД направлено более 280 млн рублей.