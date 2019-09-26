2019-09-26T18:08:43+03:00
Общество

Социальные объекты Екатеринбурга подключили к теплу на 90 %

Без тепла остается одна школа и детский сад в Железнодорожном районе
Алина СУРИНА
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Коммунальщики должны устранить аварии в течении двух днейКоммунальщики должны устранить аварии в течении двух днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Социальные объекты Екатеринбурга подключили к теплу на 90 %. Без тепла остается одна школа и детский сад в Железнодорожном районе. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Железнодорожного района Иван Трифонов рассказал, что образовательные учреждения не подключены к теплу из-за мелких аварий. В течение одного-двух дней эти проблемы коммунальщики должны устранить, и вся «социалка» начнёт отапливаться.

-Плановый срок окончания работ - 1 октября, но мы должны обеспечить максимальное подключение объектов до этой даты, а социальную сферу завершить в ближайшие два дня, кроме Пионерского поселка, который подключат к теплу на четвертом этапе. После окончания третьего этапа все работы ведутся в графике, и даже с его опережением. Точечные аварии хоть и есть, но они устранимы, - добавил заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

По последним данным, в Екатеринбурге отопление уже включено в 392 из 443 детских садов (88,5 процентов), 165 из 177 школ (93,2 процентов), 165 из 180 объектах здравоохранения (91,7 процентов). В целом по социальной сфере эта цифра составляет 90,1 процента. В жилом фонде подключено 6385 из 7945 домов, что составляет 80,4 процента.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с отоплением домов, жители Екатеринбурга должны обращаться в свою управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться в городскую центральную диспетчерскую службу по телефону 005 (для стационарных телефонов), 222-30-05 (для всех типов телефонов) или в районные штабы, возглавляемые заместителями глав администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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