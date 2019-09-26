Пропавшего неделю назад в Екатеринбурге студента техникума нашли в Нижнесергинском районе

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-26T17:02:30+03:00

С молодым человеком все хорошо

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Пропавшего неделю назад в Екатеринбурге студента строительного техникума нашли в Нижнесергинском районе. С молодым человеком все хорошо. Найти 17-летнего Манько Анатолия Анатольевича удалось сотрудникам уголовного розыска.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий нашли пропавшего юношу на территории Нижнесергинского района Свердловской области. Никаких противоправных действий в отношении молодого человека и им самим совершено не было,- рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, студент второго курса строительного техникума вышел из общежития 20 сентября и пропал. Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU