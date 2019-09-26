Соединяет без вопросов: ждать на линии скоро больше не придется

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-26T16:43:54+03:00

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Возможно, привычные всем голосовые меню, которые устанавливают в качестве автоответчиков различные организации, вскоре могут исчезнуть. Технологии теперь позволяет вовсе не интересоваться у звонящего, по какому вопросу тот обращается, не просить его нажать соответствующую цифру для соединения с нужным отделом фирмы и не заставлять ждать ответа секретаря.

Российский оператор телефонии для бизнеса «Манго Телеком» показал разработки, при помощи которых можно автоматически маршрутизировать звонки на основе имеющихся у компаний данных о клиентах.

Телефония получает сведения из интегрированной системы CRM (здесь хранятся сведения о клиентах и сделках) и мгновенно обрабатывает эту информацию непосредственно во время приема звонка. К примеру, если звонит клиент, за которым числится заказ в статусе «Доставляется», АТС сразу переведет звонок на отдел доставки. Вопрос, скорее всего, касается получения покупки, и нет необходимости заставлять звонящего ждать, пока робот назовет цифру, которую требуется нажать, чтобы переговорить с курьерской службой.

Похожим образом системы связи будут работать и с данными о рекламе. Специальные сервисы могут определять, какая реклама привлекла потенциального клиента на сайт. Когда такой клиент совершает звонок по телефону, который увидел на сайте, АТС, понимая, чем клиент интересуется (на какую рекламу среагировал), автоматически отправляет вызов куда следует — например, в отдел аренды, а не продажи квартир в агентстве недвижимости, продавцу машин этой марки, а не другой в автосалоне и т.д.

Сценариев, как утверждает оператор, может быть много, и это должно как минимум сделать общение с предприятиями и организациями удобнее, сократив бесконечные «Пожалуйста, оставайтесь на линии» и музыку в трубке. И не когда-то в неопределенном будущем. Компании-клиенты «Манго Телеком» смогут подключить такие функции уже начиная с октября.