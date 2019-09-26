СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-26T16:29:09+03:00

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Таксист, уснувший за рулем и врезавшийся в машину ДПС, будет осужден в Екатеринбурге. Гражданина Республики Кыргызстан обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителю патрульного автомобиля ДПС. Сотрудник ГИБДД получил сильные травмы. По версии следствия, 2 июня около 4 часов 43 минут таксист, получив заказ и забрав 2 пассажиров, передвигался на автомобиле «Хонда Фит» по проезжей части Объездной дороги со стороны Московской в направлении перекрестка с Амундсена.

- Проявив преступную небрежность, обвиняемый в процессе движения уснул и потерял контроль над управлением автомобилем. В этой связи не заметил, что для его направления движения включен красный сигнал светофора. Таксист выехал «на красный» на перекрестке с Амундсена, где автомобиль подсудимого столкнулся с патрульным автомобилем ДПС, двигавшимся на зеленый сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Таксист, как он сам пояснил, проснулся рано утром 1 июня, целый день и ночь работал, поэтому к 4 утра был сильно утомлен. Водителю служебного автомобиля ДПС причинены травмы головы, шеи, туловища, левой ноги, которые экспертом расценены как причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый пояснил, что из-за того, что сильно хотел спать, во время движения автомобиля с пассажирами несколько раз засыпал. В один из моментов он уснул, а когда открыл глаза увидел, что для его направления движения горит красный сигнал светофора, но подумал, что все равно не успеет затормозить и продолжил движение «на красный», не снижая скорости. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU