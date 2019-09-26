«Имеет авторитет среди населения»: на Урале выбирают лучшего участкового

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-26T15:34:48+03:00

На Урале 12 участковых поборются за звание лучшего в области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Это мероприятие проводится для того, чтобы упрочить взаимосвязь населения и полиции.

С помощью онлайн-голосования свердловчане могли выбрать лучшего в период с 11 по 20 сентября.

- Лидером стал участковый уполномоченный Ирбита Андрей Шадрин. За него проголосовали 1 250 человек, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Среди населения он очень авторитетен.

На второй строчке оказался полицейский из Верхней Салды Иван Степных. За него проголосовали 356 голосов. Его «козырем» является удивительное чутье на лиц, употребляющих наркотики.

На третьем месте оказалась старший лейтенант из Нижнего Тагила Елена Татаурова. Ее выбрали 289 человек.

Всего в первом этапе голосования приняли участие 37 полицейских, но во второй прошли только 12. Он, кстати, пройдет с 7 по 16 октября. Победитель представит Свердловскую область на последнем этапе и поборется за звание лучшего участкового России.

ИСТОЧНИК KP.RU