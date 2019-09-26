ВТБ обеспечит прием карт «Мир» с повышенным кешбэком в «Ашан» и «Атак»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-26T15:32:03+03:00

АШАН и АТАК - это одна из самых крупных торговых сетей, эквайринг которых совершает ВТБ

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Держатели карт «Мир» смогут получить кешбэк в размере 3 % в торговой сети «Ашан» и «Атак». Расчетным банком проекта выступает ВТБ. Предложение будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Для получения повышенного кешбэка клиентам нужно совершить покупку в магазинах «Ашан» и «Атак» на сумму более 2 000 рублей и расплатиться картой «Мир». Ограничение по сумме кешбэка на одну карту «Мир» в месяц составляет 500 рублей. Таким образом, держатели карт «Мир» смогут сэкономить до 1 500 рублей за весь период акции.

«Ашан» и «Атак» - это одна из самых крупных торговых сетей, эквайринг которых совершает ВТБ. Мы всегда готовы поддержать проекты, которые являются выгодными для покупателей. Владельцы карт «Мир» обязательно оценят новую инициативу и до конца года смогут совершать покупки, получая повышенное вознаграждение», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

На сегодняшний день около 50 % всех операций по картам «Мир» совершается в супермаркетах. В связи с этим платежная система регулярно расширяет список предложений в категории продуктовых магазинов и супермаркетов, чтобы держатели национальных платежных карт могли совершать повседневные покупки с выгодой.

ИСТОЧНИК KP.RU