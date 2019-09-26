Детей из Екатеринбурга, которых в Турции облили горящим маслом, выписывают из больницы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-26T15:28:05+03:00

Состояние мальчиков сейчас намного лучше, скоро их выпишут из больницы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Детям, которых не так давно на финальном ужине в Турции по случайности облили горящим маслом, стало лучше. Старшего из братьев, который получил меньше ожогов, выпишут уже завтра, 27 сентября.

- А вот младшего решили оставить в стационаре до понедельника и подлечить, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе Горздрава.

Напомним, что несчастный случай произошел шесть дней назад. На прощальном ужине повар допустил ошибку и случайно вылил горящее масло прямо на людей. В итоге, сильные ожоги получили два мальчика из Екатеринбурга. На следующий день их доставили в ожоговый центр при «Девятке», где они находятся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU