«Это исключительный случай»: боксеров, которые устроили драку на ЧМ в Екатеринбурге, накажут

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-26T15:23:43+03:00

Спортсмены подрались за несколько дней до конца ЧМ, сейчас их ждет наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Боксеров, которые на завершении чемпионата мира в Екатеринбурге устроили массовую драку, накажут - их привлекут к дисциплинарной ответственности. Всех виновников инцидента ждет месяц трудовых работ, а также оказание благотворительной помощи боксерским залам в регионах. Кстати, все участники драки признали свою вину и извинились.

- У нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже, - высказался в официальном обращении генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Главная задача Федерации бокса России - воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет.

Напомним, что информация о драке нескольких боксеров появилась в Сети несколько дней назад. Однако Росгвардия опровергла все эти слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU