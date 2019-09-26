«Это исключительный случай»: боксеров, которые устроили драку на ЧМ в Екатеринбурге, накажут
Боксеров, которые на завершении чемпионата мира в Екатеринбурге устроили массовую драку, накажут - их привлекут к дисциплинарной ответственности. Всех виновников инцидента ждет месяц трудовых работ, а также оказание благотворительной помощи боксерским залам в регионах. Кстати, все участники драки признали свою вину и извинились.
- У нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже, - высказался в официальном обращении генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Главная задача Федерации бокса России - воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет.
Напомним, что информация о драке нескольких боксеров появилась в Сети несколько дней назад. Однако Росгвардия опровергла все эти слухи.
ИСТОЧНИК KP.RU