В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-26T13:58:15+03:00

Одна из таких площадок уже 25 лет работает на ВИЗе. Фото: Лев Истомин

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Во всех районах Екатеринбурга в ближайшие годы обустроят площадки для выгула собак. Это будет огороженная территория со специальным оборудованием для тренировки питомцев.

Но оставят их только при одном условии – если владельцы собак будут убирать за ними. В противности случае объекты реконструируют.

- Если будут убирать за собой сами, а не ждать, пока это сделают другие, то оставим, - прокомментировал ситуацию глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Отметим, что сегодня подобных площадок в городе совсем немного. Одна из них с 90-х годов прошлого века успешно действует на улице Металлургов. Если собаководы не подведут, то получат в постоянное пользование площадки по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU