В Екатеринбурге у ДИВСа строят скейтпарк за 4,4 миллиона
Сегодня екатеринбуржцев напугали высокие заборы, которые установили в сквере у ДИВСа. Но бояться тут нечего – оказывается, на территории строят новый скейтпарк. Соответствующая документация есть на сайте госзакупок.
- Выделить на все планируется порядка 4,4 миллионов рублей. На бетонном основании должны установить три горки высотой не меньше 3,4 метров, - говорится в документации. – Они должны быть очень морозоустойчивыми и функционировать до -45.
Планируется установить три горки разной высоты. Фото: проектная документация
Результаты конкурса были подведены 18 сентября. Фундамент залили еще летом. Сейчас рабочие приступили к установке горок.
ИСТОЧНИК KP.RU