В Екатеринбурге у ДИВСа строят скейтпарк за 4,4 миллиона

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-26T13:29:59+03:00

В сквере рядом с ДИВСом начали строить новый скейтпарк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня екатеринбуржцев напугали высокие заборы, которые установили в сквере у ДИВСа. Но бояться тут нечего – оказывается, на территории строят новый скейтпарк. Соответствующая документация есть на сайте госзакупок.

- Выделить на все планируется порядка 4,4 миллионов рублей. На бетонном основании должны установить три горки высотой не меньше 3,4 метров, - говорится в документации. – Они должны быть очень морозоустойчивыми и функционировать до -45.

Планируется установить три горки разной высоты. Фото: проектная документация

Результаты конкурса были подведены 18 сентября. Фундамент залили еще летом. Сейчас рабочие приступили к установке горок.

ИСТОЧНИК KP.RU