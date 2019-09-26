На трассе Екатеринбург – Курган вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-26T13:10:32+03:00

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На 55 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино, на переезде, введут реверсивное движение. Ограничение будет действовать с 21:00 26 сентября до 03:00 27 сентября.

- Это связано с работами на железнодорожном переезде, - уточнили в пресс-службе Уралуправтодора. – На месте будут работать регулировщики, чтобы контролировать ситуацию.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU