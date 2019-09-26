2019-09-26T13:01:05+03:00
Происшествия

На Урале женщине дали 12 лет тюрьмы за убийство соседа по «общаге»

Пока он лежал без сознания, она набросилась на него с ножом
Мария Трапезникова
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Женщина набросилась на своего соседа с ножом, пока тот лежал в "отключке"Женщина набросилась на своего соседа с ножом, пока тот лежал в "отключке"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве местную 30-летнюю жительницу обвиняют в убийстве. В июне этого года из личной неприязни она решила убить своего 44-летнего соседа. А дело все происходило в одном из общежитий.

- В тот момент, когда женщине пришла в голову эту идея, ее сосед лежал на полу комнаты в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Тогда она взяла нож и нанесла ему не меньше 12 ударов в шею и челюсть.

Ее сразу задержали – во время суда она полностью признала свою вину. Оказалось, что ранее она уже была судима за грабежи и разбои. Учитывая предыдущие судимости, ей назначили 12 лет колонии общего режима, а также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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