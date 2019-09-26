Екатеринбург – город спортсменов: почти половина горожан ведут активный образ жизни
Число жителей Екатеринбурга, которые занимаются спортом, стремительно растет. Сегодня почти половина горожан ведут активный образ жизни и занимаются спортом.
По словам главы города Александра Высокинского, сегодня 42% горожан занимаются спортом на постоянной основе. В 2018 году этот показатель составлял 39%.
Для активных горожан во всех районах города строятся спортивные площадки, а также дорожки для бега.
Отметим, что в Екатеринбурге регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия: марафон "Европа-Азия", "Забег на небоскреб", а также майская прогулка и майская велопрогулка. Каждую зиму в город приезжают лыжники для участия в "Лыжне России"
ИСТОЧНИК KP.RU