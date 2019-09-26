Екатеринбург – город спортсменов: почти половина горожан ведут активный образ жизни

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-26T12:45:47+03:00

В Екатеринбурге спортом занимаются с детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого в районах уральской столицы создают спортивные объекты

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Число жителей Екатеринбурга, которые занимаются спортом, стремительно растет. Сегодня почти половина горожан ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

По словам главы города Александра Высокинского, сегодня 42% горожан занимаются спортом на постоянной основе. В 2018 году этот показатель составлял 39%.

Для активных горожан во всех районах города строятся спортивные площадки, а также дорожки для бега.

Отметим, что в Екатеринбурге регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия: марафон "Европа-Азия", "Забег на небоскреб", а также майская прогулка и майская велопрогулка. Каждую зиму в город приезжают лыжники для участия в "Лыжне России"

ИСТОЧНИК KP.RU