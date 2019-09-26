«Общество нуждается в разъяснении»: екатеринбургская епархия – о баннере со Святой Екатериной

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-26T12:44:14+03:00

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Екатеринбургская епархия объяснила, что означает баннер «Добро пожаловать в город Святой Екатерины». Его вчера вечером установили на въезде в Екатеринбург, на Кольцовском тракте.

Это была инициатива сообщества «Храм святой Екатерины», под самый вывеской можно увидеть еще несколько слоганов: «город смелых», «город умных», «город молоды» и еще много всяких других.

Фото: "Храм Святой Екатерины"

- Основная идея дискуссии заключалась в том, что городское сообщество Екатеринбурга нуждается в разъяснении символики, а в некоторых случаях – даже в знакомстве с главным символом города - святой Екатериной, - объяснили в пресс-службе епархии. – Для этого необходимо создание современной и актуальной айдентики и ее популяризации в обществе.

Даже не смотря на весь положительный посыл, далеко не всем горожанам это пришлось по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU