«Общество нуждается в разъяснении»: екатеринбургская епархия – о баннере со Святой Екатериной
Екатеринбургская епархия объяснила, что означает баннер «Добро пожаловать в город Святой Екатерины». Его вчера вечером установили на въезде в Екатеринбург, на Кольцовском тракте.
Это была инициатива сообщества «Храм святой Екатерины», под самый вывеской можно увидеть еще несколько слоганов: «город смелых», «город умных», «город молоды» и еще много всяких других.
Фото: "Храм Святой Екатерины"
- Основная идея дискуссии заключалась в том, что городское сообщество Екатеринбурга нуждается в разъяснении символики, а в некоторых случаях – даже в знакомстве с главным символом города - святой Екатериной, - объяснили в пресс-службе епархии. – Для этого необходимо создание современной и актуальной айдентики и ее популяризации в обществе.
Даже не смотря на весь положительный посыл, далеко не всем горожанам это пришлось по душе.
ИСТОЧНИК KP.RU