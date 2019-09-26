2019-09-26T11:51:51+03:00
Общество

Откроют ресторан и канатную дорогу: на Урале гору Белую превращают в культурный кластер

В спорткомплексе уже начались работы
Мария Трапезникова
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На восточном склоне планируют построить первую канатную дорогу. Фото: департамент информполитикиНа восточном склоне планируют построить первую канатную дорогу. Фото: департамент информполитики
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На восточном склоне горы Белая начались работы по модернизации спорткомплекса – там планируют залить новый каток и построить первую канатную дорогу.

- Общее число трасс возрастет с пяти до тридцати, восемнадцать из них будут созданы на восточном склоне, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. – В настоящее время начались работы по созданию подъемника с пропускной способностью 1200 человек в час, предназначенный для семи трасс различной сложности.

Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

На вершине склона планируют открыть ресторан и СПА-центр. Кстати, спорткомплекс считается одним из лучших горнолыжных курортов России, так что вопрос о его преобразовании как нельзя актуален.

К 2028 году планируется увеличить годовой туристический поток до 1,5 миллиона человек и создать еще порядка 2,5 тысяч новый рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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