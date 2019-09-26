Так и до Нового года недалеко: на Урал пришли заморозки
На Свердловскую область пришли заморозки – в ближайшие ночи ожидаются минусовые температуры и снег. Кажется, наступил тот момент, когда уже можно подумывать над подарками на Новый год и закупиться зимней одеждой, если у вас ее нет.
Завтра, 27 сентября, ночью температура может опуститься до -3. Днем будет +4…+6, и пройдет дождь с мокрым снегом.
В субботу, 28 сентября, будет облачно с прояснениями и мокрый снег. Днем столбики термометров ночью опустятся до -2, а днем поднимутся до +6.
В связи с ночными заморозками Госавтоинспекция напомнила всем автолюбителям и пешеходам о простых правилах поведения на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU