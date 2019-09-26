Так и до Нового года недалеко: на Урал пришли заморозки

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-26T11:16:36+03:00

В ближайшие дни на Урале будет холодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На Свердловскую область пришли заморозки – в ближайшие ночи ожидаются минусовые температуры и снег. Кажется, наступил тот момент, когда уже можно подумывать над подарками на Новый год и закупиться зимней одеждой, если у вас ее нет.

Завтра, 27 сентября, ночью температура может опуститься до -3. Днем будет +4…+6, и пройдет дождь с мокрым снегом.

В субботу, 28 сентября, будет облачно с прояснениями и мокрый снег. Днем столбики термометров ночью опустятся до -2, а днем поднимутся до +6.

В связи с ночными заморозками Госавтоинспекция напомнила всем автолюбителям и пешеходам о простых правилах поведения на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU