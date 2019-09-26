2019-09-26T10:35:52+03:00
Общество

Дорожники не успеют вовремя открыть перекресток на Эльмаше

Фрезеровщиков – Старых Большевиков оставят на ремонте до 15 октября
Мария Трапезникова
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Перекресток на Эльмаше оставят закрытым до 15 октябряПерекресток на Эльмаше оставят закрытым до 15 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожники не успеют вовремя открыть перекресток Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Сейчас на этом месте прокладывают трамвайные пути. Изначально открыть загруженный перекресток планировали 30 сентября.

- Закрытие движения транспорта на перекрестке улиц продлевается до 15 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители просят граждан с понимаем отнестись к этим временным неудобствам. А водителей просят быть внимательнее, следить за новыми знаками и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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