Дорожники не успеют вовремя открыть перекресток на Эльмаше
Фрезеровщиков – Старых Большевиков оставят на ремонте до 15 октября
Перекресток на Эльмаше оставят закрытым до 15 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожники не успеют вовремя открыть перекресток Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Сейчас на этом месте прокладывают трамвайные пути. Изначально открыть загруженный перекресток планировали 30 сентября.
- Закрытие движения транспорта на перекрестке улиц продлевается до 15 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Строители просят граждан с понимаем отнестись к этим временным неудобствам. А водителей просят быть внимательнее, следить за новыми знаками и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU