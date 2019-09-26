В Екатеринбурге за 35 миллионов продают белоснежный коттедж с бассейном
Осень – пик продажи дорогой и элитной недвижимости. Сегодня мы поговорим о белоснежном коттедже в Краснолесье, который отдают в добрые (и богатые) руки за 35 миллионов рублей.
За эти деньги покупатель получит два этажа с собственным бассейном, гидромассажем, итальянской плиткой. А в связи с последними проблемами – еще и с электрическим подогревом пола.
Фото: портал N1.RU
- Коттедж имеет 227 «квадратов» и 15 соток земли, он полностью выложен из кирпича. Есть отдельно стоящий гараж на 2 машины – с отдельным въездом для каждой, а также автоматические ворота, - говорится в объявлении на сайте N1.RU.
Между 1 и 2 этажом коттеджа находится собственная бильярдная. На всех уровнях есть большие балконы с потолками высотой почти 3 метра. Продавец также отмечает, что дом продается вместе со всей мебелью, так что покупателю точно не нужно будет беспокоиться о перевозках.
Фото: портал N1.RU
- Окна выходят на прекрасный сад, где есть кедр, орех, миндаль, сосны, ели и еще множество деревьев, - добавляет продавец. – Есть маленький прудик и две беседки.
На территории поселка есть детская площадка, теннисный стол, а еще футбольный и баскетбольный корты.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Кстати, вчера мы рассказывали о пентхаусе в самом центре города. Его продают за 80 миллионов, а находится он в том же доме, где живет губернатор Куйвашев.
ИСТОЧНИК KP.RU