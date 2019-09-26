На Урал пришли заморозки: несколько советов от ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-26T10:02:14+03:00

ГИБДД просят быть предельно внимательными на дорогах - в ближайшие дни на Урал придут заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урал пришла настоящая осень, которая, кажется, скоро перерастет в зиму – даже не дожидаясь законных два месяца. В ближайшие дни по всему региону ожидаются заморозки и минусовые температуры по ночам. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о простых правилах безопасности на дорогах.

- Пониженная температура может стать причиной наледи. Во избежание возникновения ДТП водителям следует изменить стиль управления автомобилем: двигаться с пониженной скоростью, избегать резких маневров на дороге, а также вовремя поменять резину, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Очень важно в плохую погоду соблюдать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, избегая резких торможений.

- Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально установленных для этого местах, - добавили в ГИБДД. – Не следует неожиданно выходить на дорогу, чтобы не спровоцировать аварийные ситуации.

Также Госавтоинспекция напоминает всем пешеходам о том, что следует носить на одежде какие-нибудь светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU