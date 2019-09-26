2019-09-26T09:38:18+03:00
Общество

Строители на ночь закрывают движение по Белинского

На улице будут тестировать безопасность мостов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на ночь полностью перекроют улицу БелинскогоВ Екатеринбурге на ночь полностью перекроют улицу БелинскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строители на ночь закрывают одну из самых крупных улиц города – Белинского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- Движение перекроют с 23:00 28 сентября до 05:00 29 сентября. На участке будут тестировать безопасность эксплуатации мостов, - уточнили там.

Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации, а водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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