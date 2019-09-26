2019-09-26T09:18:11+03:00
Общество

На Кольцовском тракте появился баннер «Город Святой Екатерины»

Напоминать о событиях в сквере екатеринбуржцам будут еще долго
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: "Храм Святой Екатерины"Фото: "Храм Святой Екатерины"
Изменить размер текста:

На въезде в Екатеринбург, на Кольцовском тракте, появилось новое название для столицы Урала. На гигантском баннере разместили надпись «Добро пожаловать в город Святой Екатерины», а внизу – подпись официального портала.

- Мы рады, что горожан волнует тема самоидентичности Екатеринбурга – это возвращение исторической памяти нашего города, - рассказали у себя в Facebook представители портала «Храм Святой Екатерины».

Фото: "Храм Святой Екатерины"

Фото: "Храм Святой Екатерины"

Кстати, под этой вывеской также появились баннеры поменьше – с фразами «город храбрых», «город мудрых», «город сильных» и еще много всего в этом духе. Кажется, екатеринбуржцам до сих пор напоминают о событиях в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Откроют ресторан и канатную дорогу: на Урале гору Белую превращают в культурный кластер
На Урале из горящего дома выбрались 8 человек
Так и до Нового года недалеко: на Урал пришли заморозки
На Урале задержали вора электропил и шуруповертов
Дорожники не успеют вовремя открыть перекресток на Эльмаше
В Екатеринбурге за 35 миллионов продают белоснежный коттедж с бассейном
На Урал пришли заморозки: несколько советов от ГИБДД
Защищал подругу: уралец до смерти забил знакомого трубой и получил 10 лет тюрьмы
Строители на ночь закрывают движение по Белинского
Решила не уступать дорогу: в Екатеринбурге «Лада» въехала в мотоциклиста
«Есть шрам на правой брови»: в Екатеринбурге неделю ищут студента техникума
Новый депутат войдет в состав комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности
«Повсюду валялись шприцы»: свердловские приставы ловили должников, а попали в наркопритон