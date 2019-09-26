На Кольцовском тракте появился баннер «Город Святой Екатерины»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-26T09:18:11+03:00

Напоминать о событиях в сквере екатеринбуржцам будут еще долго

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На въезде в Екатеринбург, на Кольцовском тракте, появилось новое название для столицы Урала. На гигантском баннере разместили надпись «Добро пожаловать в город Святой Екатерины», а внизу – подпись официального портала.

- Мы рады, что горожан волнует тема самоидентичности Екатеринбурга – это возвращение исторической памяти нашего города, - рассказали у себя в Facebook представители портала «Храм Святой Екатерины».

Фото: "Храм Святой Екатерины"

Кстати, под этой вывеской также появились баннеры поменьше – с фразами «город храбрых», «город мудрых», «город сильных» и еще много всего в этом духе. Кажется, екатеринбуржцам до сих пор напоминают о событиях в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU