«Есть шрам на правой брови»: в Екатеринбурге неделю ищут студента техникума
Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнего Манько Анатолия Анатольевича. Молодой человек является второкурсником строительного колледжа.
Еще 20 сентября парень покинул общежитие, которое находится на улице Артинской, 31, и до настоящего времени его никто не видел.
- На розыск юноши ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Особые приметы: на правой брови есть шрам.
Приметы: худощавое телослжение, рост 166 сантиметров, серые глаза и темно-русые волосы.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего Анатолия Манько, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-11, +7 (904) 549-67-00 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU