«Есть шрам на правой брови»: в Екатеринбурге неделю ищут студента техникума

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-26T08:43:26+03:00

Молодой человек вышел из общежития и пропал

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Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнего Манько Анатолия Анатольевича. Молодой человек является второкурсником строительного колледжа.

Еще 20 сентября парень покинул общежитие, которое находится на улице Артинской, 31, и до настоящего времени его никто не видел.

- На розыск юноши ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Особые приметы: на правой брови есть шрам.

Приметы: худощавое телослжение, рост 166 сантиметров, серые глаза и темно-русые волосы.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего Анатолия Манько, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-11, +7 (904) 549-67-00 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU