Новый депутат войдет в состав комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-26T08:21:30+03:00

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Новый депутат Законодательного Собрания Свердловской области, избранный по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, приступит к своим обязанностям 29 октября 2019 года в составе комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

-24 сентября Дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Единая Россия» Владимира Смирнова. Он с хорошим результатом победил на выборах 8 сентября 2019 года по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, набрав 45 процентов голосов избирателей. На первом заседании осенней сессии 29 октября он принесет присягу и приступит к работе. Я встречалась с Владимиром Смирновым, поздравила его с победой на выборах. Мы обсудили его работу в Законодательном Собрании. Он выразил желание работать в комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности, – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU