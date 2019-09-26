«Повсюду валялись шприцы»: свердловские приставы ловили должников, а попали в наркопритон
Всех тут же схватили и отправили в полицию
Свердловские приставы отправились искать должников, а, в итоге, оказались в наркопритонеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские приставы совместно с полицией Карпинска устроили рейд по неплательщикам алиментов. Во время облавы они оказались в наркопритоне.
- Там обнаружили следы изготовления и употребления наркотиков. Стоял характерный запах, повсюду валялись использованные шприцы, - рассказали пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Всех находящихся в квартире тут же задержали и доставили в отдел полиции.
Всего к ответственности привлекли трех должников по алиментам, впоследствии суд назначил им по 10 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU