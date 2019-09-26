2019-09-26T07:53:07+03:00
Общество

«Матушка, да у вас высокое»: екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить давление прямо в ТЦ

Рассказываем, где и во сколько
Мария Трапезникова
Поделиться:
Завтра в нескольких ТЦ города можно будет бесплатно проверить давлениеЗавтра в нескольких ТЦ города можно будет бесплатно проверить давлениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В нескольких ТЦ Екатеринбурга завтра, 27 сентября, можно будет проверить давление – с 17:00 до 19:00. Все участники такой акции получат памятки о том, как правильно измерять артериальное давление и вести дневник, а также рекомендации по улучшению своего здоровья.

- Напомним, впервые акция прошла в Екатеринбурге в 2015 году. С того момента ее участниками стали более 47 тысяч человек, - отметили в пресс-службе мэрии. – Проведение акции позволило повысить выявляемость артериальной гипертонии у населения на 75%.

Список ТЦ, куда можно прийти:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решила не уступать дорогу: в Екатеринбурге «Лада» въехала в мотоциклиста
«Есть шрам на правой брови»: в Екатеринбурге неделю ищут студента техникума
Новый депутат войдет в состав комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности
«Повсюду валялись шприцы»: свердловские приставы ловили должников, а попали в наркопритон
«Внутри нас – уральская свобода»: на аллее Екатеринбурга появились таблички в честь Ильи Кормильцева
Будьте осторожны: в Кольцово усилили санконтроль из-за сибирской язвы
Около «Гринвича» за 16 миллионов построят еще один вход в дендропарк
Тушили 22 человека: на Широкой речке вспыхнули три жилых дома
Хор Уральского Федерального Университета взял Гран-при на престижном конкурсе в Италии
На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари
«Всю округу заволокло»: жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом
«Спрятал сверток в рот»: на Урале задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией»
В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП
Вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг: в Екатеринбурге пройдет «климатический протест»
«Дети ходят по садику в куртках»: две улицы в Горном Щите остались без тепла и воды
На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей
Заёмщики УБРиР стали чаще рефинансировать действующие потребкредиты
Лёгкого пара и мягкого веника: в Екатеринбурге выбирают парильщика года
Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
«Никаких претензий нет»: мэр Высокинский – о деле Ковальчика
«ФСК ЕЭС» начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ «Киембай»
Сборная России сыграет против Польши на отборочном матче ЧЕ в Екатеринбурге
Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор