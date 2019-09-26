«Матушка, да у вас высокое»: екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить давление прямо в ТЦ

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-26T07:53:07+03:00

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В нескольких ТЦ Екатеринбурга завтра, 27 сентября, можно будет проверить давление – с 17:00 до 19:00. Все участники такой акции получат памятки о том, как правильно измерять артериальное давление и вести дневник, а также рекомендации по улучшению своего здоровья.

- Напомним, впервые акция прошла в Екатеринбурге в 2015 году. С того момента ее участниками стали более 47 тысяч человек, - отметили в пресс-службе мэрии. – Проведение акции позволило повысить выявляемость артериальной гипертонии у населения на 75%.

Список ТЦ, куда можно прийти:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU