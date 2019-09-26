Будьте осторожны: в Кольцово усилили санконтроль из-за сибирской язвы

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-26T06:37:30+03:00

В Кольцово сейчас проверяют всех пассажиров, вернувшихся из Армении, потому что там бушует сибирская язва Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В международном аэропорту Кольцово усилили санитарно-карантинный контроль из-за вспышек сибирской язвы, которые сейчас наблюдаются в Армении.

- По данным Роспотребнадзора, на Урале зарегистрировано уже два очага этой заразы с общим числом заболевших в 13 человек, все они – жители Армении, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Один из заболевших находится на территории Российской Федерации. По словам самого больного, он занимался разделкой мяса, которое привезли из армянского поселка. На сегодняшний день под наблюдением находятся 60 человек, которые могли хоть как-то контактировать с источниками инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU