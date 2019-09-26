Тушили 22 человека: на Широкой речке вспыхнули три жилых дома

СЕГОДНЯ 05:57 2019-09-26T05:57:45+03:00

Во время пожара никого из жильцов не было, поэтому обошлось без пострадавших

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Вчера поздно вечером в СНТ «Надежда», которое находится на Широкой речке, сгорели сразу три дома. Информацию о пожаре диспетчеры МЧС получили около 19:50. На место сразу выехали 15 спасателей, однако вскоре понадобилась подмога.

- Огнем были повреждены два частных дома и деревянные надворные постройки. По предварительной информации площадь пожара составляет 200 «квадратов», - уточнили в пресс-службе МЧС.

Огонь тушили несколько часов, на помощь приехали 22 спасателя на 6 спецмашинах. Сейчас специалисты устанавливают точные причины возгорания. По последним данным, во время пожара в доме никого не было, поэтому все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU