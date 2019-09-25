2019-09-25T19:59:38+03:00
Общество

Хор Уральского Федерального Университета взял Гран-при на престижном конкурсе в Италии

В итальянском городе Римини певцы побывали впервые
Алина СУРИНА
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Фото: Академический хор УрФУ им. Б.Н.ЕльцинаФото: Академический хор УрФУ им. Б.Н.Ельцина
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Хор Уральского Федерального Университета взял Гран-при на престижном конкурсе в Италии. Хор участвовал и занимал первые места во многих международных конкурсах, но в итальянском городе Римини певцы побывали впервые. Там проходил международный хоровой конкурс RIMINI INTERNATIONAL CHORAL COMPETITION.

- Мы поехали камерным составом - 28 певцов и 2 руководителя. Вообще, в хоре больше 50 человек. У нас нет професиональных музыкантов, поют выпускники и студенты УрФУ: химики, физики, металлурги, журналисты и так далее, - поделился один из участников хора Сергей Коноплев.

Кроме первого приза хор получил золото еще в двух номинациях - «Духовная музыка» и «Смешанные хоры». Сергей рассказал, что коллективу уже 16 лет. Он был возрожден в 2003-м руководителем Светланой Павловной Долниковской. За эти годы они получили 11 Гран-при, 32 первых и достаточно много вторых и третьих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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