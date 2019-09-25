На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари
На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари. Конкурс на разработку проекта уличного освещения объявила мэрия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Фонари планируется поставить внутри квартала Онуфриева - Амундсена - Академика Бардина -Решетникова (проезды от Онуфриева до дома на Амундсена, 68а и от этого дома до Решетникова), в проезде от дома на Волгоградской, 45а до Амундсена, 52, вдоль домов № 37 и 41 на Волгоградской, а также в границах квартала Серафимы Дерябиной - Онуфриева - Громова - Академика Бардина (проезд от Серафимы Дерябиной до дома № 49а).
В документе на сайте госзакупок указано, что проектировщики должны предусмотреть:
1. Освещение, в соответствии с ТУ МБУ «Горсвет»:
- опоры – оцинкованные конические или граненые (уточнить проектом);
- при необходимости предусмотреть временное освещение на период выполнения строительно-монтажных работ.
2. Инженерные сети - в соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций.
3. Организация строительства:
- проработать схемы обхода участка строительства, при необходимости разбить на этапы.
Общая протяженность освещения - 220 метров. Проект должен быть готов до 10 декабря. Когда появятся линии уличного освещения, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU