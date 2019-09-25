2019-09-25T19:39:27+03:00
Общество

На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари

Конкурс на проект уличного освещения объявила мэрия
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В Юго-Западном районе установят фонариВ Юго-Западном районе установят фонари
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На темных улицах Юго-Западного района в Екатеринбурге появятся фонари. Конкурс на разработку проекта уличного освещения объявила мэрия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Фонари планируется поставить внутри квартала Онуфриева - Амундсена - Академика Бардина -Решетникова (проезды от Онуфриева до дома на Амундсена, 68а и от этого дома до Решетникова), в проезде от дома на Волгоградской, 45а до Амундсена, 52, вдоль домов № 37 и 41 на Волгоградской, а также в границах квартала Серафимы Дерябиной - Онуфриева - Громова - Академика Бардина (проезд от Серафимы Дерябиной до дома № 49а).

В документе на сайте госзакупок указано, что проектировщики должны предусмотреть:

1. Освещение, в соответствии с ТУ МБУ «Горсвет»:

- опоры – оцинкованные конические или граненые (уточнить проектом);

- при необходимости предусмотреть временное освещение на период выполнения строительно-монтажных работ.

2. Инженерные сети - в соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций.

3. Организация строительства:

- проработать схемы обхода участка строительства, при необходимости разбить на этапы.

Общая протяженность освещения - 220 метров. Проект должен быть готов до 10 декабря. Когда появятся линии уличного освещения, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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