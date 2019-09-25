«Всю округу заволокло»: жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-25T19:13:09+03:00

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Жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом. Возле дошкольного учреждения на улице Торфорезов загорелось неэксплуатируемое здание. Горожане жалуются, что дымом «всю округу заволокло».

- Горит неэксплуатируемое строение. Работают четыре единицы техники. Пострадавших нет. Угрозы распространения нет, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: Ктулху Фтагнкх

Неэксплуатируемые здания горят в Екатеринбурге регулярно. На прошлой неделе пожарные тушили неиспользуемое сейчас учениками здание школы №41. Учебное заведение горело уже в четвертый раз за три месяца. Строение сейчас находится на реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU