«Всю округу заволокло»: жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом
Жителей Верх-Исетского района в Екатеринбурге напугали клубы дыма рядом с детским садом. Возле дошкольного учреждения на улице Торфорезов загорелось неэксплуатируемое здание. Горожане жалуются, что дымом «всю округу заволокло».
- Горит неэксплуатируемое строение. Работают четыре единицы техники. Пострадавших нет. Угрозы распространения нет, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Фото: Ктулху Фтагнкх
Неэксплуатируемые здания горят в Екатеринбурге регулярно. На прошлой неделе пожарные тушили неиспользуемое сейчас учениками здание школы №41. Учебное заведение горело уже в четвертый раз за три месяца. Строение сейчас находится на реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU