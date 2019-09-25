«Спрятал сверток в рот»: на Урале задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией»

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-25T18:28:19+03:00

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В Верхней Салде задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией». Из мест лишения свободы он вышел около полугода назад. По данным полиции, 21-летний салдинец был осужен за причинения телесных повреждений, за угрозы убийством, за кражи и даже за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Накануне около трех часов дня в районе дома на улице Энгельса сотрудниками полиции был замечен молодой человек, который вел себя неадекватно. Он заметно нервничал, озирался по сторонам, а при виде полицейских попытался скрыться, при этом спрятав в рот небольшой сверток, но был задержан, - рассказали в пресс-службе МВД России «Верхнесалдинский».

Выяснилось, что при себе у мужчины был сверток с веществом, имеющим признаки наркотического. А сам салдинец находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотик, по его словам он приобрел для личного потребления. За незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере молодому человеку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU