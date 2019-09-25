2019-09-25T17:59:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП

Возле учебного заведения выставили наряды отдельного спецбатальона ДПС
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской областиФото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе областной автоинспекции. В аварии на Ленина - Генеральской два дня назад после столкновения четырех машин пострадали три человека. Возле учебного заведения сегодня выставили наряды отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД Свердловской области.

- Наряды ДПС проверили соблюдение водителями ПДД. По итогам рейда в отношении пяти студентов составлены административные материалы, -рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Студентов оштрафовали за тонировку, неиспользование ремней безопасности и управление автомобилем без регистрационных знаков.

Напомним, стаж молодого человека, устроившего аварию, всего год. Студент автомобильного колледжа на «Ладе» столкнулся с автомобилями Ford Mondeo, Volkswagen и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении. Пострадали три человека: 19-летний водитель «Лады» получил ушибы, а вот две его пассажирки, 15 и 16 лет - черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спрятал сверток в рот»: на Урале задержали с наркотиками мужчину с богатой «уголовной биографией»
Вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг: в Екатеринбурге пройдет «климатический протест»
«Дети ходят по садику в куртках»: две улицы в Горном Щите остались без тепла и воды
На Урале победители конкурса «Трезвое село» получат 1 500 000 рублей
Заёмщики УБРиР стали чаще рефинансировать действующие потребкредиты
Лёгкого пара и мягкого веника: в Екатеринбурге выбирают парильщика года
Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
«Никаких претензий нет»: мэр Высокинский – о деле Ковальчика
«ФСК ЕЭС» начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ «Киембай»
Сборная России сыграет против Польши на отборочном матче ЧЕ в Екатеринбурге
Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор