СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-25T17:59:27+03:00

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В Екатеринбурге ГИБДД проверила студентов автодорожного колледжа, после того как один из них устроил массовое ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе областной автоинспекции. В аварии на Ленина - Генеральской два дня назад после столкновения четырех машин пострадали три человека. Возле учебного заведения сегодня выставили наряды отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД Свердловской области.

- Наряды ДПС проверили соблюдение водителями ПДД. По итогам рейда в отношении пяти студентов составлены административные материалы, -рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Студентов оштрафовали за тонировку, неиспользование ремней безопасности и управление автомобилем без регистрационных знаков.

Напомним, стаж молодого человека, устроившего аварию, всего год. Студент автомобильного колледжа на «Ладе» столкнулся с автомобилями Ford Mondeo, Volkswagen и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении. Пострадали три человека: 19-летний водитель «Лады» получил ушибы, а вот две его пассажирки, 15 и 16 лет - черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU