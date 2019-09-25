2019-09-25T17:30:08+03:00
Общество

Вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг: в Екатеринбурге пройдет «климатический протест»

Мероприятие посвящено борьбе с надвигающейся климатической катастрофой
Алина СУРИНА
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Мероприятие посвящено борьбе с надвигающейся климатической катастрофойМероприятие посвящено борьбе с надвигающейся климатической катастрофойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге пройдет «климатический протест». Мероприятие пройдет в поддержку международной акции Global Climate Strike, посвящённой борьбе с надвигающейся климатической катастрофой. Горожане вдохновились примером шведской активистки Греты Тунберг.

16-летняя девушка выступила на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Юная активистка обвинила мировых лидеров в краже детства и лжи, полагая, что политики недостаточно решают экологические проблемы, в том числе связанные с вредным выбросами в атмосферу.

В Екатеринбурге с администрацией согласовали одиночный пикет. Он пройдет 27 сентября. Об этом сообщил российский офис «Гринпис». Климатические протесты студентов и школьников пройдут в 20 российских городах. Во всех регионах акции поддержат волонтеры «Гринпис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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