2019-09-25T17:20:57+03:00
Недвижимость

«Дети ходят по садику в куртках»: две улицы в Горном Щите остались без тепла и воды

Во время ремонта на теплотрассе произошла авария
Евгения Гладких
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Коммунальщики не торопятся завершать работыКоммунальщики не торопятся завершать работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Горный щит под Екатеринбургом, несмотря на холода, продолжаются ремонтные работы на теплотрассе у дома №14 по улице Колхозная. Работы должны были завершиться еще 20 августа, однако их не спешат завершить: здесь до сих пор вырыт котлован.

Во вторник, 24 сентября, во время работ трактор случайно задел водопроводную трубу, повредив ее. После этого жители сразу двух улиц – Колхозной и Буденного остались без отопления и горячей воды. А дети вынуждены находиться в группах детского сада в куртках, а у школьников и вовсе отменили половину уроков.

20 сентября давно прошлом, а дорога до сих пор перекопана

20 сентября давно прошлом, а дорога до сих пор перекопана

- У нас и так школа, дома и два детских сада без отопления. Сейчас еще три пятиэтажки и больница без холодной и горячей воды, - говорит Альбина Тюканкина, председатель ТСЖ «Горнощитский». - Вчера весь котлован наполнится водой. Ремонтники почему-то насосом воду не выкачивали, а убирали ее трактором до вечера.

О сроках окончания работ в «Водоканале» Екатеринбурга ничего не говорят. Сегодня ремонтники привезли цистерну с водой. Из-за отсутствия отопления школа № 142 в поселке работает по сокращенному режиму, а детские сады собираются закрыть до устранения последствий аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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