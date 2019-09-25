Заёмщики УБРиР стали чаще рефинансировать действующие потребкредиты

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-25T16:12:52+03:00

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Заёмщики стали чаще рефинансировать действующие потребительские кредиты, оформленные в других банках. К такому выводу пришли эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), проанализировав свою внутреннюю статистику. Так, с января по август 2019 года выдачи кредитов физическим лицам с целью рефинансирования увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что средний срок рефинансированного кредита в 2019 году не изменился по сравнению с 2018 годом и составил 6 лет, а вот средний чек в этом году вырос, но незначительно. За январь-август 2019 года он составил 658,7 тысяч рублей, увеличившись на 1,7% в сравнении с прошлым годом.

Примечательно, что в 54% случаев рефинансируют действующие кредиты женщины. Люди, состоящие в браке, обращаются за рефинансированием в 55% случаев. Средний возраст заемщика в 2019 году составил 42 года. В ТОП регионов, где активно рефинансировались, вошли Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, а так же Республика Башкортостан.

«Банки начали развивать услуги рефинансирования в 2016-2017 годах, когда Центральный Банк России активно снижал ключевую ставку. В результате этого на рынке сложилась ситуация, когда новые кредиты стали намного дешевле в обслуживании, чем те, которые выдавались в 2014-2015 годах, — говорит директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин. — И сейчас рефинансирование остается актуальным продуктом для заемщиков. При помощи этого финансового инструмента клиенты могут объединить несколько кредитов в один, что существенно упрощает его обслуживание, а так же снизить долговую нагрузку на свой семейный бюджет за счет увеличения срока и снижения ставки».

Напомним, программа рефинансирования действующих потребительских кредитов в сторонних банках существует в УБРиР с 2017 года. Согласно условиям, максимальная сумма по программе составляет 1,5 млн рублей, срок – до 7 лет. Количество рефинансируемых кредитов на одного заемщика не ограничено. Однако по статистике банка, в среднем клиенты рефинансируют 2 потребкредита.

ИСТОЧНИК KP.RU